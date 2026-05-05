05 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика За рубежом
Фото: AP Photo / Ronald Zak

США не смогли подорвать ядерные возможности Ирана - разведка США

Американская разведка констатирует, что агрессия США против Ирана не смогла существенно повлиять на ядерную программу Исламской республики, пишет Reuters.
Оценка Вашингтона остается прежней: Ирану потребуется до 12 месяцев для создания ядерного оружия, если он примет такое решение. Причем этот срок не претерпел изменений с прошлого года. Ключевым фактором, определяющим сроки создания ядерного оружия, эксперты считают сохраняющиеся значительные неучтенные запасы высокообогащенного урана у Ирана, которые остались практически нетронутыми. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подсчитало, что запасов урана Ирану хватит на десять ядерных боеприпасов.

"Насколько нам известно, Иран сохранил все свои ядерные материалы. Эти материалы, вероятно, находятся в глубоких подземных хранилищах, куда американские боеприпасы не могут проникнуть", – подчеркнул бывший высокопоставленный аналитик американской разведки Эрик Брюер.

При этом в июне 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что удары США по иранским ядерным объектам лишили Тегеран способности создавать ядерное оружие, а достигнутые Ираном в этой области успехи "похоронены" под горой обломков. Однако The New York Times писала, что эти оценки завышены, а максимум, чего США удалось добиться, - это отбросить ядерную программу Ирана на шесть месяцев. Судя по новым данным, США не удалось и этого.

Теги: США, Иран, ядерное оружие


