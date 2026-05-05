Целью атаки БПЛА на Ленобласть был НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" – губернатор

Основной целью атаки беспилотников на Ленинградскую область был КИНЕФ – нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА противника. Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника был КИНЕФ. Жертв вследствие атаки нет", - сообщил Дрозденко.

По данным Минобороны России, над различными регионами страны минувшей ночью были сбиты 289 беспилотников. Самой массированной атаке подверглась Чувашская Республика.