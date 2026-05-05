Число самозанятых в России за год выросло на четверть

За 2025 год число самозанятых в России выросло на четверть (+26,8% к 2024 г.) и составило 15,4 млн человек, передает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Отметим, что в 2025 году самозанятые, вызвавшие массовое недовольство депутатов и сенаторов, заработали почти на 40% больше, чем годом ранее – около 3 трлн руб., писали в январе 2026 года "Ведомости". Также больше чем на треть выросли и начисленные самозанятым налоги: они составили 136 млрд руб. после 99,8 млрд руб. в 2024 г. Это больше, чем доходы бюджета от приватизации в 2025 году (112 млрд руб.).

Специальный налоговый режим для представителей микробизнеса в качестве эксперимента был введен в 2019 году. Эксперимент продлится до 2028 года, правительство уже заявило, что не будет сворачивать его досрочно, хотя в Совете Федерации, например, на это настойчиво намекают. Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявляла, что в России, якобы, много "ложных самозанятых", в Госдуме эту группу предпринимателей обвиняют в уходе от налогов.