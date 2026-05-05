В Свердловской области выбрали заявки на Всероссийский конкурс проектов благоустройства

Свердловская область направит девять заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Решение было принято областной комиссией, рассмотревшей инициативы муниципалитетов в 2026 году. На конкурс от Свердловской области отобраны проекты из разных категорий малых городов и опорных населенных пунктов.

В числе участников: Каменск-Уральский с проектом "Берег чемпионов" на реке Исеть, Верхняя Пышма с инициативой благоустройства бульвара на проспекте Успенском, Полевской с проектом создания городского парка. Кроме этого, в список вошли проекты Сухого Лога, Заречного, Невьянска, Ирбита, Верхнего Тагила и Верхней Туры.

Теперь они представят Средний Урал на федеральном этапе конкурса. Лучшие получат поддержку в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Стоит отметить, что сейчас в Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство парков по программе "Формирование комфортной городской среды".