Птицеводы предложили властям установить границы цен на куриные яйца

Российские производители яиц обсуждают с государством и отраслевыми союзами введение ценового диапазона на категорию С1. Издание "Коммерсантъ" сообщает, что птицеводы хотят зафиксировать минимальную и максимальную стоимость товара для опта и розницы. Похожие правила сейчас регулируют рынок алкоголя. Авторы инициативы надеются, что такая мера поможет стабилизировать ситуацию на рынке продуктов питания.

Участники аграрного рынка поднимали тему ценового коридора еще прошлым летом. Поскольку власти тогда не поддержали идею, производители начали новые переговоры. Больше всего в защите нуждаются отрасли, где цены постоянно скачут. Например, картофелеводы уже направили аналогичную просьбу в Федеральную антимонопольную службу. Птицефабрики жалуются, что торговые сети специально занижают цены на торгах и заказывают меньше товара, чтобы вынудить заводы работать в убыток.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев пояснил, что после майских праздников спрос на яйца падает, а производство растет. В итоге закупочные цены снижаются в два раза, хотя расходы фермеров остаются прежними. Из-за этого многие предприятия перестают получать прибыль. По данным Росстата, в марте десяток яиц стоил в среднем 113,8 рубля. Это лишь на три процента выше, чем в прошлом году, тогда как себестоимость производства растет намного быстрее. При этом торговые сети выступают против ограничений, так как считают их нарушением рыночных правил.

Сообщалось, что депутаты от фракции "Новые люди" Александр Демин, Ярослав Самылин и Владислав Даванков официально обращались в Федеральную антимонопольную службу с просьбой взять под жесткий контроль стоимость куриных яиц в преддверии Пасхи. Парламентарии настаивали на проверке производителей и ритейлеров, чтобы исключить возможность тайных договоренностей о завышении цен на этот социально значимый продукт.