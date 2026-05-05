Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук принял участие в акции #СВОя аптечка: Это возможность для каждого хабаровчанина внести свой вклад в общую победу и поддержать дух наших защитников

Сергей Кравчук пригласил хабаровчан принять участие в городской акции «#СВОя аптечка», организованной в рамках всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Осуществление сбора помощи проходит в здании администрации Хабаровска.

Волонтёры принимают различные медикаменты и расходные материалы, которые затем будут переданы бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. К акции присоединилось много жителей города, сотрудники администрации, в том числе и  мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Сегодняшняя акция – это не просто сбор медикаментов, это символ нашей общей заботы и поддержки тех, кто находится на передовой, защищая мирное небо над нами. Каждый из нас может сделать свой маленький, но такой важный шаг для тех, кто сегодня защищает нашу Родину. Это возможность выразить нашу благодарность и солидарность. Я вижу, как много людей сегодня здесь, и это вдохновляет. Это яркое подтверждение того, что мы едины, что мы помним о наших героях и готовы поддержать их всем, чем можем. Важно, чтобы каждый боец знал: здесь, дома, его ждут, любят и верят в него», – сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Как сообщили в администрации города, Акция #СВОя аптечка продлится до 15 мая. Сбор медикаментов проходит по улице Фрунзе, 60 в подростково-молодёжном клубе «Вектор». Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8(4212) 45-33-31.

Параллельно с «#СВОей аптечкой» проводилась в городе акция «Красная гвоздика», в рамках которой каждый желающий, приобретая за пожертвование значок красной гвоздики, осуществляет поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Собранные средства направляются на осуществление медицинской помощи. "Красная гвоздика" продлится до 22 июня, приобрести значки можно у волонтёров, в отделениях «Почты России», поездах дальнего следования, сетевых магазинах.

