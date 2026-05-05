Политика За рубежом
Фото: Henry Nicholls / PA

Британия и Канада призывают Европу создавать новый миропорядок без США

Канада и Британия призывают Европу возглавить формирование нового мирового порядка, поскольку считают, что политика президента США Дональда Трампа разрушает прежнюю систему безопасности и торговли. Об этом пишет Bloomberg.
На саммите Европейского политического сообщества в Ереване канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что новая архитектура международных отношений будет выстраиваться именно в Европе. А страны Запада ищут точки соприкосновения в новых условиях.

Об этом же говорили премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, которые призвали Европу усиливать свою автономию от США в сфере обороны. Однако есть еще торговые пошлины и в целом жесткая внешняя политика Трампа. Поэтому в НАТО допускают дальнейшее ухудшение отношений с США, а для усиления своего военного потенциала Европе потребуются гигантские расходы на протяжении более десяти лет, так что Европа еще очень долго будет в весьма невыгодном положении в отношениях с США, от которых она сильно зависит.

Карни считает, что Европе необходимо развивать стратегические возможности вместе с "надежными партнерами", а вспоминать об ушедшем взаимопонимании с США не нужно. При этом главой Канады является британский король, а сама Британия из ЕС ранее вышла.

Теги: США, Британия, Канада


