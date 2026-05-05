СМИ: Назначение нового главнокомандующего ВКС не связано с претензиями к Афзалову

Назначение нового главнокомандующего Воздушно-космическими силами России не связано с претензиями к прежнему руководителю Виктору Афзалову. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

По его словам, Афзалов изначально воспринимался как "временная промежуточная фигура".

4 мая издание РБК сообщило, что новым главнокомандующим ВКС России стал генерал-полковник Александр Чайко. С октября 2023 года эту должность занимал Виктор Афзалов, который сменил на этом посту генерала Сергея Суровикина. Собеседники не уточнили, куда перейдет Афзалов. В Минобороны РФ не комментировали смену руководства ВКС.