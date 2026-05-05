Волонтеры Алексея Вихарева провели Всероссийский субботник вместе с ирбитчанами

В Ирбите прошел Всероссийский субботник при участии Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. С уборкой территорий также помогали глава города Николай Юдин, активисты местного отделени япартии "Единая Россия", сотрудники администрации и управления культуры, педагоги и работники школ №8 и №9 и просто активные жители Ирбита.

Как сообщили в Волонтерском центре, работа кипела на аллее Свердлова и в дворовой территории пешеходной зоны по адресу ул. Мамина‑Сибиряка, 3. К акции присоединились и жильцы дома на ул. Свердлова, 11.

Всего за день горожане убрали старую листву, ветки и траву и высадили вдоль пешеходной зоны 21 куст сирени.