Беспилотники повторно ударили по Чебоксарам – глава Чувашии

Зафиксированы повторные удары беспилотников по столице Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.

"Уважаемые земляки, враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку – зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам", - написал Николаев в соцсетях, не уточнив при этом, о каком здании идет речь.

Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотников по Чебоксарам минувшей ночью пострадали три человека, один из них госпитализирован.