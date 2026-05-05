В Челябинске сменился начальник городского отдела полиции

В Челябинске сменился глава городской полиции. Управление МВД возглавил подполковник Александр Рябоконь.

Нового руководителя представил глава регионального УМВД генерал-лейтенант Сергей Космачёв. Рябоконь ранее занимал руководящие должности в ОМВД России по Еткульскому району и городу Коркино.

В ответном слове новый руководитель выразил слова благодарности за оказанное доверие и заверил, что приложит все силы и знания, чтобы на должном уровне обеспечить общественный порядок и безопасность жителей и гостей города, сообщает областное УМВД.