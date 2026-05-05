Число погибших при взрыве на заводе фейерверков в Китае выросло до 21

Взрыв на предприятии по производству пиротехники в китайском городе Люян унес жизни 21 человека. Центральное телевидение КНР сообщает, что еще 61 человек получил различные травмы. Сейчас на месте трагедии работают пять спасательных групп. Власти привлекли к ликвидации последствий аварии 482 специалиста. Экстренные службы продолжают разбирать завалы и помогать пострадавшим.

Мощная взрывная волна повредила здания в радиусе 400 метров от эпицентра. Пожарные и спасатели до сих пор работают в зоне происшествия, так как два склада с порохом все еще могут взорваться. Специалисты установили строгие границы безопасности: основную операцию проводят в радиусе одного километра, а зону контроля расширили до трех километров. Эксперты внимательно следят за состоянием опасных объектов на территории завода.

Председатель КНР Си Цзиньпин отреагировал на ЧП и приказал усилить меры безопасности на заводах по всей стране. Взрыв случился 4 мая в 16:43 по пекинскому времени. Сейчас правительство требует от промышленных предприятий строгого соблюдения всех правил работы. Спасательные подразделения планируют завершить основные работы в ближайшее время, если обстановка останется стабильной.