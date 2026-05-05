В Югре впервые объявили режим ракетной опасности

В Югре впервые объявили режим ракетной опасности. Сообщение о ракетной опасности губернатор региона Руслан Кухарук опубликовал в 04.44 по местному времени, передает корреспондент Накануне.RU.

Все службы и ведомства были приведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности.

Всего ракетная опасность вводилась в 16 российских регионах.

Власти Югры рассказали, как вести себя при введении режима ракетной опасности. Необходимо укрыться в капитальном здании, подземном переходе или паркинге и оставаться там до отмены режима. Нельзя трогать любые обломки, а также снимать и публиковать данные о работе систем ПВО или дронах. О подозрительных объектах нужно сообщать по телефону 112.