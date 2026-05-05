За киевский режим воюют 7 тыс. колумбийцев - президент Колумбии

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что 7 тыс. колумбийцев с военной подготовкой участвуют в военном конфликте против России на стороне киевского режима, где они погибают "без причины".

Ранее он назвал наемничество незаконным и призвал соотечественников вернуться на родину, заявив, что их используют как "пушечное мясо".

О большом числе наемников из Латинской Америки в рядах ВСУ периодически сообщается с начала СВО. В 2025 году колумбийский посол в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что у страны нет точных данных о количестве колумбийцев, воюющих за киевский режим, но точно известно как минимум о 70-80 погибших. Эти цифры выглядят явно заниженными. Колумбийский депутат от правящей коалиции Алехандро Торо сообщал, что в зоне СВО гибнут по 20 колумбийских наемников в неделю. Общее число погибших колумбийских наемников в таком случае будет измеряться несколькими тысячами. В декабре Конгресс Колумбии даже принял закон, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. Инициативу внесли власти страны.

Как писал недавно журнал The Economist, число колумбийцев, участвующих в зарубежных вооруженных конфликтах, достигло рекордного уровня.