Атака БПЛА на Москву продолжается четвертый день

Силы ПВО за прошедшую ночь и утро сбили шесть летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. О пострадавших информации нет.

Атака БПЛА на Москву началась 2 мая. За это время средства ПВО уничтожили около 40 беспилотников на подлете к столице. 4 мая один из сбитых дронов попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате инцидента никто не пострадал.