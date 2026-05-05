Березуцкий допустил, что "Урал" не сможет напрямую выйти в РПЛ

Главный тренер ФК "Урал" Василий Березуцкий допускает, что его команда не выйдет в Российскую Премьер-лигу напрямую по итогам нынешнего сезона.

Накануне клуб из Екатеринбурга уступил на своем поле ярославскому "Шиннику" и практически лишился шансов на прямой выход в РПЛ. За два тура до конца чемпионата команда Березуцкого занимает третье место в турнирной таблице, дающее право лишь на стыковые матчи с представителем Премьер-лиги. От второго места, позволяющего выйти в РПЛ напрямую, уральцев отделяет четыре очка.

Сразу после поражения от "Шинника" Василий Березуцкий поделился мыслями о матче и дальнейших перспективах своей команды.

"Что-то себе привезли, что-то сами не забили. Тяжело было вскрывать оборону "Шинника". Моменты были, но, к сожалению, нам не удалось забить. Матч мы этот проиграли", - приводит слова главного тренера официальный сайт "Урала".

Высказался он и о возможном выходе в РПЛ.

"Насчет прямого выхода в РПЛ тяжело говорить, хотя мы будем пытаться бороться", - констатировал Березуцкий.

Стоит отметить, что перед тренером уральцев стоит задача вернуть команду в Премьер-лигу. Сам он обещал приложить все усилия для этого. Весной появлялись слухи об отставке Березуцкого, но в самом "Урале" это отрицали.