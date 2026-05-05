Три человека пострадали при атаке беспилотников на Чебоксары
По меньшей мере три человека пострадали при атаке беспилотников на Чебоксары: один госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще двое получают помощь амбулаторно, сообщает министерство здравоохранения Республики Чувашия.
Росавиация ограничила работу аэропорта Чебоксар, а также других городов Поволжья и Урала.
Режим ракетной опасности минувшей ночью объявлялся на территории от Екатеринбурга до Воронежа, в городах работали сирены.
В Минобороны России сообщили, что за ночь над регионами страны было сбито 289 беспилотников.