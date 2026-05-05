Три человека пострадали при атаке беспилотников на Чебоксары

По меньшей мере три человека пострадали при атаке беспилотников на Чебоксары: один госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще двое получают помощь амбулаторно, сообщает министерство здравоохранения Республики Чувашия.

Росавиация ограничила работу аэропорта Чебоксар, а также других городов Поволжья и Урала.

Режим ракетной опасности минувшей ночью объявлялся на территории от Екатеринбурга до Воронежа, в городах работали сирены.

В Минобороны России сообщили, что за ночь над регионами страны было сбито 289 беспилотников.