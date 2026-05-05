05 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Режим "Ракетная опасность" объявлен в Прикамье и других регионах ПФО

В Пермском крае введен режим "Ракетная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтербеза.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

Номер вызова экстренных служб — 112.

В ведомстве напоминают, что порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА: если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом! Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

Отметим также, что режим тревоги действует еще в Татарстане, Башкирии, Оренбургской, Свердловской и других областях. Сообщается, что режим "ракетной опасности" введен во всех регионах Приволжского федерального округа. К этому моменту из-за воздушной опасности закрыты 14 аэропортов на территории РФ. В крупных городах звучат сирены.

Теги: Ракетная опасность, минтербез, атака, сирены


