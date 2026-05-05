В Свердловской области объявлена ракетная опасность

Сегодня в 02.56 в Свердловской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Помимо этого, на улицах прозвучала сирена и объявление с инструкцией к действиям. Горожан просят отключить газ, воду и электричество. Находящихся на улице - укрыться на паркинге, в подземном переходе или в подвальном помещении, а также держаться подальше от окон.

"В регионе объявлен режим ракетной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность", - говорится в соцсетях губернатора Дениса Паслера.

Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала "Отбой ракетной опасности". Также необходимо предупредить близких, коллег и соседей.

Соблюдайте правила действий в случае ракетной опасности:

Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!

Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками.

Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.

Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

Не подбирайте никакие обломки или пытаться перемещать их, а также не снимайте и не распространяйте информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.