Россия объявила перемирие на 8-9 мая и пригрозила ударами по центру Киева в случае нарушения

8-9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру. Вместе с тем, обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая", - говорится в заявлении российского военного ведомства.

Армией России будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы для срыва празднования 81- годовщины Победы бойцы ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

"Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", - уточнили в Минобороны России.