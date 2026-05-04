В Челябинске появилась первая муниципальная школа самбо

В Челябинске появилась первая муниципальная спортивная школа самбо.

Сейчас здесь занимаются 74 спортсмена. В планах – принять ещё более 250 учеников. Это современная и комфортная площадка, которой раньше не было в городе. За короткий срок созданы все необходимые условия.

"Главное – у ребят появился плотный и упругий борцовский ковёр площадью 170 кв. м с четырьмя зонами для борьбы. А сама конструкция зала, как отмечают наши именитые спортсмены, максимально снижает риски травматизма", - написал в своём telegram-канале мэр Челябинска Алексей Лошкин.