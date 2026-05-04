Умер глава Курултая Башкортостана

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о смерти председателя Госсобрания – Курултая республики Константина Толкачёва.

"На протяжении многих лет он верой и правдой служил республике, ее жителям. Это был очень крепкий, мужественный человек с несгибаемой волей к жизни. Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью, перенёс чрезвычайно сложную операцию", - написал Хабиров в своём telegram-канале.

До конца своих дней Толкачёв оставался в бодром настроении, достойно переносил все тяготы, вел себя как настоящий офицер.

"Думаю, в нашей управленческой команде нет человека, который бы сегодня не вспоминал добрыми словами нашего старшего товарища. Старшего брата. Приношу искренние соболезнования родным и близким", - написал Радий Хабиров.

Константин Толкачёв родился 1 марта 1953 г. в Сталинске (ныне – Новокузнецк) Кемеровской области. В 1970 г. начал свою трудовую деятельность подручным сварщика на Кузнецком металлургическом комбинате. Политическая карьера Константина Толкачёва была неразрывно связана с Башкортостаном. Он неоднократно был депутатом Госсобрания. С 12 апреля 1999 г. бессменно занимал пост его председателя.