Экс-глава Дагестана попросил пока не назначать его на госслужбу

Экс-глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что пока попросил не назначать его ни на какую госслужбу, поскольку он хочет помочь освоиться на новом месте только назначенному руководителю региона Федору Щукину.

"По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты, которые при их реализации, в этом я уверен, изменят жизнь любимой мною республики", - написал Меликов в своем Telegram-канале, не уточнив, в каком качестве будет помогать своему преемнику.

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина врио главы Дагестана. С 2024 года до настоящего времени Щукин работал председателем Верховного суда республики.

30 апреля, проводя встречу с руководством Дагестана, Путин сообщил, что Меликов перейдет на новую должность. Срок полномочий Меликова как главы региона заканчивался в сентябре.

Меликов ушел в отставку по собственному желанию, однако, этому предшествовала трагическая ситуация с наводнением в Дагестане, в результате которого пострадали и лишились жилья тысячи людей. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в российском обществе.