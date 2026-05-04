Экс-губернатор Комарова собирается отпраздновать День Победы в Югре

Бывший губернатор Югры Наталья Комарова собирается приехать в регион на празднование Дня Победы. В прошлом году визит экс-главы региона также состоялся 9 мая: тогда Комарова впервые после сентябрьской инаугурации губернатора Руслана Кухарука приехала в Ханты-Мансийск. Она возложила цветы к Вечному огню и приняла участие в акции "Бессмертный полк".

Напомним, Наталья Комарова возглавляла ХМАО с 1 марта 2010 года по 30 мая 2024 года. До назначения в округ она работала в федеральных органах власти, в том числе была депутатом Госдумы. В мае 2024 года Комарова оставила пост губернатора, а затем получила пост в Совете Федерации.