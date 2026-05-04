Президента федерации футбола Сызрани попал в базу данных украинского "Миротворца"

Руководитель футбольной федерации Сызрани Александр Кочененко пополнил список скандального украинского портала "Миротворец". Об этом стало известно после анализа обновленных данных ресурса, проведенного агентством РИА Новости. Личную информацию спортивного функционера администраторы сайта разместили в открытом доступе в воскресенье вечером. Представители ресурса вменяют ему публичное одобрение действий российских властей, а также попытки нарушить территориальное единство и независимость Украины.

Причиной для включения в этот перечень стала общественная деятельность Кочененко на территории Самарской области. В частности, портал указывает на его содействие в организации Кубка Сызранской епархии летом 2025 года, в котором соревновались участники специальной военной операции. Кроме того, поводом послужило выступление президента федерации на патриотическом мероприятии "Разговоры о важном" весной 2026 года. Эта встреча проходила в детском спортивном центре "Сызрань-2003", а почетными гостями на ней также стали ветераны боевых действий.

Ранее украинский экстремистский портал "Миротворец" пополнил свою базу данными 22 российских актеров, которые снялись в сериале "Свои" в 2025 году. Среди новых фигурантов списка оказались Сергей Внуков, Мария Воскресенская, Ирина Гавра, Александр Воскресенский и другие деятели кино.