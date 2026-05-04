Каждый третий бизнес страдает от снижения спроса - РСПП

Российский бизнес на первое место среди своих проблем ставит снижение спроса на продукцию или услуги. 37,6% респондентов в апреле 2026 года выбрали этот вариант, свидетельствуют данные мониторинга "Состояние российской экономики и деятельность компаний по итогам I квартала 2026 года", который проводит Российской союз промышленников и предпринимателей.

По данным РСПП, эта проблема только усугубляется со временем, а вот вопрос с неплатежами стал чуть менее актуален, но все равно занимает второе место среди головных болей предпринимателей (34,1%).

На третьем месте (указали по 25% респондентов) оказались недоступность кредитов и недостаток оборотных средств.

16,5% отметили негативное влияние санкций со стороны западных стран. 14,1% назвали рост налоговых и неналоговых платежей.

Кроме того, предприниматели жалуются на недоступность нового оборудования и технологий из-за ограничения импорта, резкий рост цен на отечественную продукцию, проблемы с транспортировкой и логистикой, валютную нестабильность.

Около 10% бизнеса вообще ни на что не жалуются.