На круизном лайнере, где могла произойти вспышка хантавируса, есть россиянин

Россиянин есть среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, где, предположительно, произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщила нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которая владеет судном.

Всего на борту лайнера находились 149 человек, из них 88 - пассажиры, и 61 член экипажа, пишет РИА Новости.

На данный момент известно, что на круизном лайнере погибли двое граждан Нидерландов и гражданин ФРГ. Еще у одного пассажира, гражданина Великобритании, выявили вариант хантавируса. Его эвакуировали в ЮАР, он находится в критическом состоянии.

Лайнер идет под голландским флагом из Аргентины в Кабо-Верде. Ранее Роспотребнадзор запросил информацию у властей Нидерландов из-за ситуации на круизном судне MV Hondius. Чтобы опасная инфекция не попала в Россию, сотрудники санитарной службы теперь тщательнее проверяют людей во всех пунктах пропуска на границе, сообщили в ведомстве.