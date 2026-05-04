Подросток, разбивший окно трамвая в Екатеринбурге, принес извинения

Подростка, разбившего окно трамвая в Екатеринбурге 3 мая, привели в полицию и заставили извиниться. Об этом Накануне.RU рассказали в городском УМВД.

"Личности несовершеннолетних, участвовавших в данном инциденте, установлены. Они вызваны в территориальный ОВД вместе с законными представителями для дачи объяснений. Проверка по факту происшествия продолжается", - добавили в полиции.

Напомним, что инцидент произошел на маршруте №24 на улице Техническая. Между компанией школьников и двумя подростками постарше завязался конфликт. Один из несовершеннолетних на остановке достал из урны бутылку и бросил в обидчика, однако промахнулся и попал в окно. После этого дебоширы сбежали с места происшествия.