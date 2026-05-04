За неделю свердловчане более 150 раз нарушили особый противопожарный режим

Более 150 нарушений особого противопожарного режима зафиксировано в Свердловской области за неделю. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Большая часть нарушений связана со сжиганием сухой травы и мусора, а также разведением костров и приготовлением еды на мангалах. Участники патрульных групп обнаружили незаконно установленную походную баню в районе природного парка "Бажовские места", а в парке "Река Чусовая" – костер вблизи реки. Также они выявили несколько переносных мангалов в Оброшинском лесном парке, Карасье-Озерском лесном парке и на берегу Верхне-Сысертского пруда.

Во время особого противопожарного режима свердловчанам запрещены разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, а также проведение пожароопасных работ и организация стоянок туристических групп вне специально отведенных мест. За нарушение требований предусмотрены штрафы.

Особый противопожарный режим в Свердловской области действует с 25 апреля.