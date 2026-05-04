Игорь Бабушкин: В Астраханской области идет ремонт 11 мостов, 5 из них сдадут в этом году

Так, до конца третьего квартала завершится обновление мостового сооружения через ерик Чантинка в Лиманском районе. Сооружение соединяет сёла Оля и Лесное. Построено оно было еще в конце 80-х годов и находилось уже в предаварийном состоянии.

"Ремонт откладывать было нельзя: по мосту дети добираются в школу, а взрослое население — в областной центр, в том числе в поликлинику", - отметил губернатор Астраханской области на своих страницах в соцсетях.

Общая протяжённость ремонтируемого участка с подходами превышает 70 метров. В ходе капремонта специалисты полностью заменят все элементы конструкции, обустроят новые конусы, мостовое полотно, водоотвод и тротуары, смонтируют искусственное освещение. Техническая готовность объекта достигла 73%. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы партии «Единая Россия».

Работы идут поочередно, с частичным закрытием движения по половине проезжей части, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение между сёлами. Сейчас специалисты занимаются устройством мостового полотна, тротуара, бассейна‑испарителя и основания на подходах.