Канада внесла Индию в перечень главных угроз национальной безопасности

Канадские спецслужбы официально заподозрили власти Индии в проведении секретных операций. Разведка считает, что Нью-Дели пытается скрытно влиять на решения государственных органов Канады. Газета The Times of India изучила свежий аналитический отчет за 2025 год, где Индия стоит в одном ряду с Китаем и Ираном. Канадские аналитики утверждают, что индийская сторона налаживала негласные связи с местными чиновниками. Так Нью-Дели планировал корректировать внутреннюю политику Канады в своих интересах, сообщает РБК.

Секретный доклад раскрывает детали работы индийских представителей за прошлый год. Они поддерживали закрытые контакты с политиками, журналистами и лидерами этнических общин. Эксперты называют главной задачей этой деятельности подавление любой критики в адрес руководства Индии. Также агенты влияния формировали нужные настроения среди канадских граждан. Одновременно с этим разведка обнаружила, что некоторые члены сикхской диаспоры использовали канадские ресурсы. Эти люди могли спонсировать радикальные движения на территории самой Индии.

Отношения между странами остаются напряженными с конца 2023 года. Конфликт обострился после резкого заявления премьера Джастина Трюдо. Он прямо связал индийские спецслужбы с убийством сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара на канадской земле. Это обвинение вызвало серьезный дипломатический разрыв. В итоге обе страны сократили штат посольств и выслали дипломатов. Новый доклад разведки лишь подтверждает, что стороны пока не готовы к примирению.

