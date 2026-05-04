На юге Москвы "КамАЗ" с отказавшими тормозами влетел в автомобильную пробку

На юге Москвы "КамАЗ" протаранил 14 автомобилей, стоявших в пробке. Пострадали двое детей и один взрослый, они находились в машинах, которые смял грузовик.

ЧП произошло на 41-м километре МКАД в районе Теплого стана. В ГАИ не сообщили о причине, по которой "КамАЗ" не смог затормозить. А вот в департаменте транспорта Москвы рассказали, что 34-летний водитель объяснил инцидент отказом тормозной системы грузовика.

"Мы работаем совместно с ГАИ Москвы для оперативного восстановления дорожного движения. Все обстоятельства, включая вопрос прохождения технического осмотра данного автомобиля, будут выяснять правоохранительные органы. В настоящее время уже переданы данные для аннулирования пропуска", - сообщили в дептрансе.