СМИ: Назначен новый главнокомандующий ВКС России

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России стал генерал-полковник Александр Чайко, сообщает РБК со ссылкой на источники.

С октября 2023 года эту должность занимал Виктор Афзалов, который сменил на этом посту генерала Сергея Суровикина. Собеседники не уточнили, куда перейдет Афзалов. В Минобороны РФ не комментировали смену руководства ВКС.

Чайко 54 года. В разное время он занимал должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа, командующего общевойсковой армией Западного военного округа, начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. В 2019 году назначен заместителем начальника Генштаба.

С сентября 2019 года по июнь 2021 года Чайко командовал российской группировкой войск в Сирии. Позднее он возглавлял Восточный военный округ. По информации СМИ, в 2020 году генерал был удостоен звания Героя России закрытым указом.

ВКС включают в себя три рода войск: военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические войска.