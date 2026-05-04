"Коляда-Plays" не смог получить грант на проведение фестиваля в 2026 году

В этом году международный фестиваль современной драматургии "Коляда-Plays" остался без президентского гранта на проведение мероприятий. Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Напомним, что после смерти драматурга Николая Коляды, новым худруком Коляда-театра планировали сделать всю его труппу, а позже все же назначили на эту должность актера Олега Ягодина. Директором театра стала Эка Вашакидзе, которая отметила, что из-за юридической процедуры на новое учредительство, театр не сможет претендовать на гранты.

Несмотря на это, шанс проведения "Коляда-Plays" все же велик. Региональный министр культуры Илья Марков объявил, что помощью в организации фестиваля займется министерство.

Уральского драматурга не стало в понедельник, 2 марта. Он умер в реанимации. Сообщалось, что перед смертью ему якобы диагностировали пневмонию. Прощание с Николаем Колядой состоялось в четверг, 5 марта, в здании театра на проспекте Ленина, 97.