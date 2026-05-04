Верховный суд обязал учитывать исключительность обстоятельств по делам участников СВО

Верховный суд РФ пересмотрел приговор военнослужащему, осужденному на 3,5 года за незаконную охоту на дзеренов, занесенных в Красную книгу РФ, и ношение оружия. Такое решение принято по результатам ходатайства обмудсмена Татьяны Москальковой, которая сочла приговор чрезмерно суровым, учитывая статус осужденного как участника СВО и ветерана боевых действий, получившего ранение и инвалидность.

Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ согласилась с доводами Москальковой. Суд отметил, что нижестоящие инстанции не учли смягчающие обстоятельства: полное признание вины, раскаяние, возмещение ущерба, активное содействие раскрытию преступлений. Эти факты, а также положительные характеристики осужденного, могли быть признаны исключительными, позволяющими назначить наказание ниже низшего предела.

В итоге наказание смягчено до двух лет лишения свободы в колонии-поселении, со штрафом и лишением права заниматься охотой на два года.

Уголовный кодекс РФ допускает возможность назначения в исключительных случаях наказания ниже низшего предела.