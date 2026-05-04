Фундамент ограды старинного кладбища нашли в Архиерейском квартале Перми

Фундамент ограды старинного кладбища нашли в Архиерейском квартале Перми, сообщает "АиФ Пермь" со ссылкой на руководителя НИЦ "Камская археологическая экспедиция"ПГНИУ Михаила Перескокова.

В Перми продолжаются работы на территории Архиерейского квартала. Археологи обнаружили фундамент забора старого кладбища и изучили сохранность погребений. Границу кладбища нашли только с северной стороны, работы продолжатся.

"Как только установится погода, археологи проведут подготовительные мероприятия и приступят к непосредственному изучению объекта", — рассказал Михаил Перескоков.

Напомним, ранее потомки городского головы Перми Ивана Николаевича Суслина, семьи прославленного русского импрессарио Сергея Дягилева, героя Первой мировой войны Константина Георгиевича Кобяка, основателя пермского университета профессора Александра Германовича Генкеля сообщали, что ведущиеся работы могут повредить их семейным захоронениям, потребовали их остановить и привлечь виновных лиц к ответственности. В настоящий момент общественники судятся с администрацией.

Истцы сообщают, что на территории разламываются помещения и клетки животных, оставшиеся от находившегося здесь ранее зоопарка и вывозятся их обломки, и отмечают, со ссылкой на воспоминания современников, что при строительстве зоопарка в начале 1930-х годов в основании клеток укладывались могильные плиты. Потомки считают, что в ходе этих работ по сносу клеток могут быть уничтожены могилы.

В мэрии сообщили, что на территории планируется создание нового культурно-исторического пространства, при этом работы будут проходить непосредственно на площадке зоопарка - захоронениям ничего не грозит и "гулять по кладбищу" пермяки не будут.