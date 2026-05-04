04 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Музаев не согласился с прокуратурой: задания ЕГЭ должны быть известны заранее

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уверен, что должен быть открытый банк заданий ЕГЭ и демоверсии, а выпускники должны заранее знать, к чему готовиться. Так он прокомментировал возможность отмены ЕГЭ и недопустимость введения вступительных экзаменов в вузах.
Интересно, что на днях Останкинский суд Москвы вынес решение в отношении двух Telegram-каналов и сайта, опубликовавших "ответы" на ЕГЭ и ОГЭ. В решении сказано, что размещенная там информация запрещена к распространению на территории РФ, а получение ответов на ЕГЭ нарушает положения федерального законодательства. При этом несколько дней назад "открытые варианты" были выложены в сеть на сайте ФИПИ, в том числе реальные задания этого года, которые были предложены во время досрочного периода сдачи ЕГЭ. Но открытый банк заданий неизбежно влечет за собой и открытый банк решений.

Эксперты критикуют ЕГЭ в том числе из-за его предсказуемости, когда типы заданий заранее известны и можно целенаправленно готовиться к их написанию, не утруждаясь изучением предмета. Об этом открыто говорят ректора вузов, которые отмечают крайне низкий уровень абитуриентов, набравших хорошие баллы на ЕГЭ, но не знающих предмета. Член-корреспондент РАН Алексей Савватеев считает, что предсказуемость ЕГЭ наряду с хитрой шкалой пересчета баллов призваны скрыть истинный уровень выпускников школ.

Теги: Музаев, ЕГЭ


