В эфире радио "Судного дня" прозвучало новое зашифрованное слово

Радиостанция УВБ-76 впервые за месяц передала в эфир новое голосовое сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи", который постоянно следит за активностью частоты. 4 мая в 12:47 по московскому времени слушатели зафиксировали шифровку со словом "плавбаза". Исследователи отмечают, что станция использовала это слово впервые в своей истории. До этого момента последний раз голос выходил на связь 30 апреля.

УВБ-76 вещает на коротких волнах с 1976 года. Радиолюбители называют ее "жужжалкой", потому что почти все время в эфире слышны только монотонные шумы и характерный гул. Иногда станция передает зашифрованные сообщения, которые пользователи соцсетей часто связывают с важными мировыми событиями. Несмотря на множество теорий, точное назначение станции и смысл ее кодов до сих пор остаются тайной.

Сообщалось, что знаменитая радиостанция "Судного дня" вышла в эфир 26 февраля с загадочной шифровкой "НЖТИ 32441 МАЙНОСТЯГ 7202 6932". Смысл странного слова "майностяг" остается загадкой, хотя слушатели пытаются связать его с понятиями имущества или флага.