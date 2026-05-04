Семь сотрудников "Мираторга" пострадали при атаке ВСУ в Брянской области

ВСУ обстреляли территорию агропромышленного холдинга "Мираторг" в селе Бровничи Брянской области, ранены семь работников предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавшие доставлены в больницу.

Удар по предприятию был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня "Град". Повреждены производственные помещения. Губернатор добавил, что при эвакуации пострадавших ВСУ пытались повторно атаковать территорию FPV – дронами.

Кроме того, сообщил Богомаз, ВСУ атаковали дронами – камикадзе территорию возле отделения "Почты России" в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. Ранены водитель специализированного автомобиля и сотрудник "Почты России".