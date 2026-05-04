В Челябинске директор "УралДорСтроя" наказан за махинации с 76 миллионами

В Челябинске наказан 47-летний директор ООО "УралДорСтрой". Речь идёт о приговоре за мошенничество.

В ноябре-декабре 2021 г. бизнесмен совершил преступление во время капремонта по госконтракту участка дороги "Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык". Он подменил качественную щебёночно-песчаную смесь на более дешевую, не соответствующую ГОСТу. Заказчику он отчитался о более высоком качестве материала.

В результате добычей предпринимателя стали 76,3 млн руб., которые он оставил как своей организации, так и себе лично. Приговор – шесть лет колонии строгого режима со штрафом в 40,5 млн руб. Сохранён арест на имущество осуждённого, сообщает управление СКР по Челябинской области.