Улицы Екатеринбурга перекроют для ночной репетиции парада Победы

На этой неделе в Екатеринбурге для ночной репетиции парада Победы перекроют движение по ряду улиц.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, с 20:00 5 мая до 4:00 6 мая движение всех видов транспорта будет ограничено:

по проспекту Ленина, от Пушкина до Хохрякова;

по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома №10 по Бориса Ельцина;

по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;

по улице Урицкого, от Антона Валека до Площади 1905 года;

по улице Володарского, от Антона Валека до Площади 1905 года.

Также в это же время запретят автостоянку по этим улицам. Как пояснили в мэрии, это связано с проведением репетиции парада Победы.

Ранее стало известно, что в предстоящий День Победы улицы Екатеринбурга перекроют, а транспорт будет ходить на час дольше.