В Госдуму внесли законопроект о механизме обеспечения обязательств трудовых мигрантов

В Госдуму депутатами ЛДПР внесен законопроект, предлагающий создать механизм финансового обеспечения обязательств трудовых мигрантов по уплате штрафов и расходам на депортацию.

Работодателям (кроме привлекающих высококвалифицированных специалистов) предложат открывать спецсчета для этих целей. Средства на них будут перечисляться в размере не ниже нормативов расходов на депортацию. Законопроект также уточняет порядок открытия и использования счетов, возмещения расходов и взыскания штрафов.

Одновременно внесен второй законопроект о дополнении КоАП новой частью, предусматривающей возможность взыскания административного штрафа с трудового мигранта за счет средств, размещенных на спецсчете работодателя, в случае неуплаты штрафа в установленный срок.

По мнению авторов инициативы, предлагаемые меры позволят повысить ответственность работодателей при найме иностранцев, снизить нагрузку на госорганы и обеспечить более строгое соблюдение миграционных правил. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что ответственность должны разделять и мигрант, и его работодатель. И спецсчет будет дисциплинировать их выполнять законодательство.