Мировые авиакомпании сокращают места из-за цен на топливо

Мировые авиакомпании сократили майские расписания на 2 млн мест из-за опасения дефицита топлива, пишет Financial Times. Тысячи рейсов отменены, а самолеты используются более экономичные. Причина – рост цен на топливо практически вдвое из-за войны в Иране.

Авиаэксперт Джон Стрикленд отмечает беспрецедентный дефицит топлива: ANA дополнительно потратит 650 млн фунтов, Japan Air потеряет пятую часть прибыли. Delta Air Lines сократила рейсы на 3,5%, EasyJet и Virgin Atlantic также предупредили о снижении прибыльности. Lufthansa уже отменила 20 тыс. рейсов из-за убыточности. Ни одна европейская авиакомпания не отправит самолет в Азию, чтобы потом обнаружить, что он застрял там без топлива для возвращения, говорит Стрикленд.

Накануне франко-нидерландская авиагруппа Air France-KLM заявила, что готовится вновь повысить цены на билеты. Сообщается, что цена авиакеросина выросла вдвое за год. Компания рассчитывает переложить на пассажиров около 60% затрат на топливо за счет дальнейшего повышения тарифов.

Глава Ryanair Майкл О’Лири предупредил о грядущем банкротстве европейских авиакомпаний осенью, если цены на топливо существенно не упадут.

На днях в США прекратил свою деятельность бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines. Как пишет Reuters, Spirit Airlines стала первой жертвой войны США и Израиля против Ирана. Закрытие компании повлечет увольнение тысяч человек.