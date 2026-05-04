В Прикамье в Павловском пруду обнаружили тело утонувшего мужчины

В Очерском округе в Павловском пруду обнаружили тело утонувшего мужчины.

По данным МЧС, тело было обнаружено 3 мая, вечером. Личность погибшего была установлена.

На месте работали девять спасателей и три единицы техники территориальной РСЧС.

Perm.aif.ru сообщает, что погибшим оказался 64-летний местный житель, пропавший еще осенью.

"5 октября 2025 года 64-летний прикамец ушел в магазин в вечернее время в поселке Павловский. Среди особых примет волонтеры отмечали родинку над левой бровью, а также бороду и усы", — писали в группе поисковиков.

Изданию подтвердили в поисковом отряде, что тело в пруду принадлежит именно пропавшему в октябре местному жителю.