Психологи и чекапы: соцпакет российских компаний в 2026 году изменился

Компании расширили ДМС в 2026 году: теперь страховки включают помощь психологов, нутрициологов и онкоскрининги. Хотя обучение топ-менеджеров по программам Executive MBA обходится бизнесу в миллионы рублей, общие бюджеты на льготы не растут - компании просто перераспределяют средства внутри пакета. Медицинская страховка остается базой для 96% работодателей, но теперь акцент сместился на профилактику здоровья, пишет РГ.

Многие фирмы перешли на систему "кафетерия", где сотрудник сам выбирает бонусы (спорт или обучение) в пределах 30 тысяч рублей в год. Малый бизнес тоже активно внедряет ДМС благодаря доступным тарифам и телемедицине. При этом крупные корпорации сохраняют дорогие льготы: оплату путевок, ведение беременности и программы соинвестирования в акции для руководителей. Даже в кризис пакеты для топов почти не сокращают, лишь точечно ограничивая расходы на обучение или транспорт.

Кстати, Минтруд и Минфин официально заявили, что правительство не собирается снова повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни в будущем. В ответ на запрос депутата Госдумы ведомства пояснили, что никаких законопроектов или обсуждений на эту тему нет и не планируется.