"Подвиг веры, долга и присяги" - в селе Чапаево торжественно открыли мемориал участнику СВО

В селе Чапаево Камызякского района Астраханской области торжественно открыли мемориальную памятную доску в память о бойце СВО Руслане Асанове. Мужественный астраханец погиб при исполнении воинского долга.

Участие в торжественном митинге, посвященном этому знаковому событию, приняли родственники, друзья героя, жители села, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

В речах участником митинга звучали слова глубокой благодарности подвигу воина. Имя Руслана Асанова навечно вписано в героическую летопись села. Мужество и героизм астраханца будут жить в народной памяти, служить примером для будущих поколений.

Руслан Исмаилович родился в селе Чапаево, после окончания школы учился в техническом училище. Срочную службу проходил в Кабардино-Балкарии в пограничных войсках. После демобилизации он продолжил военную службу, участвовал в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского округа. В 2024 году подписал контракт с Минобороны РФ, стал участником СВО. Воевал в штурмовой бригаде на Донецком направлении. В одном из ожесточенных боев на этом направлении он погиб. Был посмертно награждён медалью Жукова.

В ходе торжественного митинга в селе Чапаево почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено юнармейцам Каралатской школы. Память героя участники почтили минутой молчания.

Со словами глубокого уважения, поддержки к родным и близким Руслана Асанова обратился Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

«Нет слов, которые могли бы в полной мере утешить боль утраты. Руслан Асанов был настоящим патриотом своей страны, настоящим героем. Его подвиг веры, долга и присяги навсегда останется в наших сердцах, в истории родной земли и в памяти будущих поколений», - сказал Игорь Мартынов.

И выразил уверенность, что у мемориалов в парке Победы всегда будут живые цветы – как вечная благодарность настоящим защитникам Отечества.