Прокуратура проследит за расследованием дела об избиении отца семейства в Верхней Пышме

Прокуратура взяла на контроль уголовное дело об избиении отца семейства соседями в Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Ранее в СМИ сообщали о семье из Верхней Пышмы с двумя незрячими детьми, которая в своих соцсетях пожаловалась на издевательства со стороны соседей. Как передает "РЕН-ТВ", последние якобы специально загромождали общий коридор вещами и перекрывали вход в квартиру, мешая семье. Соседи могли оставить коляску или открытые дверцы ящиков, которые незрячий ребенок может вовремя и не обнаружить.

Последняя капля была, когда соседи в один из вечеров кричали и матерились у себя в квартире. Испуганные дети проснулись и не могли успокоиться. Тогда отец семейства постучался к соседям, чтобы переговорить, но те вытолкали его к лифту - в слепую для камер зону - и жестоко избили.

Семья обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", а материалы дела направлены в суд. Однако, пострадавший заметил, что в числе обвиняемых нет одного человека, предположительно, участвовавшего в избиении. После этого семья обратилась в СКР и прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.

"Прокуратура Верхней Пышмы взяла на контроль расследование уголовного дела по факту причинения средней тяжести вреда здоровью в результате драки между соседями в подъезде многоэтажного дома. Прокуратурой города будет дана оценка полноте расследования уголовного дела, правильности квалификации действий лиц, участвовавших в конфликте, соблюдению процессуальных прав участников уголовного судопроизводства", - заявили в ведомстве.