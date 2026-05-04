Суд арестовал почти 470 млн акций "Русагро"

Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 миллионов акций "Русагро" в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры об изъятии активов основателя холдинга Вадима Мошковича. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Генеральная прокуратура РФ попросила изъять в доход государства незаконно приобретенные активы Мошковича, его жены, экс-гендиректора холдинга Максима Басова, а также активы ряда крупных компаний.

В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции сообщили, что обратить в доход государства обвинитель требует "денежные средства, акции ПАО "Группа "Русагро", доли в уставных капиталах, принадлежащих ответчикам или аффилированных с ними организаций, объекты недвижимого имущества, транспортные средства".

Мошковичу предъявлены обвинения по нескольким статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Аналогичные обвинения предъявлены предпринимателю Басову.

"Русагро" — крупнейший вертикальный агрохолдинг России. Направления деятельности: сахарный бизнес, масложировой бизнес и производство молочной продукции, мясной бизнес, сельскохозяйственный бизнес. Основные активы расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Республике Башкортостан и Приморском крае.