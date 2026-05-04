04 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Обновлён мультимедийный проект ТМК о заводских династиях "Люди с характером"

Трубная металлургическая компания (ТМК) модернизировала и расширила свой авторский проект "Люди с характером", рассказывающий о трудовых династиях. Концепция иллюстрирует истории сотрудников производственных площадок ТМК, расположенных в Свердловской области: Первоуральского новотрубного (ПНТЗ), Северского (СТЗ) и Синарского трубного (СинТЗ) заводов.

Как напоминает пресс-служба компании, "Люди с характером" представляют собой коллаборацию ТМК с фотожурналистом Михаилом Синицыным. Основная идея проекта — показать, как семейные ценности и приверженность профессии передаются из поколения в поколение. К примеру, в рамках обновления была полностью переработана визуальная составляющая материала о династии Зюзёвых с СТЗ. Представители этой семьи, работающие на предприятии уже пять поколений, суммарно имеют свыше 800 лет трудового стажа. Их вклад в историю предприятия включает участие в развитии цехов и активная деятельность в жизни завода.

Проект также обогатился рассказами о других семейных династиях. Так, семья Поваляевых с ПНТЗ может похвастаться общим рабочим стажем, превышающим 700 лет. Поваляевы на протяжении нескольких поколений посвятили себя трубной индустрии. Ещё одна представленная династия, Студеникины с СинТЗ, обладает впечатляющим совокупным опытом более 1100 лет. История этой семьи тесно переплетена с развитием как самого предприятия, так и отрасли в целом. Эти примеры наглядно демонстрируют преемственность трудовых традиций, важность профессиональных качеств и верность принципам, заложенным предками.

Представители династии Поваляевых, много поколений работающих на Первоуральском новотрубном заводе(2026)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Представитель династии Студеникиных, много поколений работающих на Синарском трубном заводе(2026)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

В фотопроекте "Люди с характером" используются разнообразные повествовательные приёмы: личные воспоминания участников, архивные снимки, а также современные интерпретации старых кадров, призванные воссоздать атмосферу минувших лет. Дополнительно материалы сопровождаются видеороликами, запечатлёнными на рабочих местах, в семейной обстановке и во время совместных встреч героев проекта.

Напомним, что проект "Люди с характером" был первоначально размещён на платформе бренд-медиа компании "Трубник Онлайн". Также в поддержку проекта до конца августа 2026 года на улице Вайнера в Екатеринбурге открыта фотовыставка, где запечатлены жизненные и профессиональные пути сотрудников.

Теги: Трубная металлургическая компания, проект, Люди с характером, заводские династии


