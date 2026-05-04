Начинается суд о национализации доли бизнесмена Вадима Мошковича в холдинге "РусАгро"

5 мая Хамовнический районный суд Москвы начнет рассмотрение иска Генпрокуратуры, требующей национализировать долю бизнесмена Вадима Мошковича в группе "РусАгро" – одного из крупнейших агрохолдингов в России.

В суде называют дело "антикоррупционным иском". Фигурантами кроме Мошковича являются его супруга, бывший топ-менеджмент компании и партнеры бизнесмена.

В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции сообщили, что обратить в доход государства обвинитель требует "денежные средства, акции ПАО "Группа "Русагро", доли в уставных капиталах, принадлежащих ответчикам или аффилированных с ними организаций, объекты недвижимого имущества, транспортные средства".

Мошковичу предъявлены обвинения по нескольким статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Фигурантам дела совокупно принадлежит более 50% акций "РусАгро", еще примерно 25% акций находятся в свободном обращении на рынке.